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Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый - фото 1

Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый

Артикул: CH-062-494
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота95 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0,555 кг
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

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