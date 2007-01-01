Товар в корзине. Перейти
Горшок для запекания, «Миниатюра», фарфор, 50 мл, черный, матовый - фото 1

Горшок для запекания, «Миниатюра», фарфор, 50 мл, черный, матовый

Артикул: CH-062-490
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, черный
Фотография товара Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный
Фотография товара Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела кастрюли для запекания

Товар в корзине

Горшок для запекания, «Миниатюра», фарфор, 50 мл, черный, матовый
Горшок для запекания, «Миниатюра», фарфор, 50 мл, черный, матовый
от 1 350
1 390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают