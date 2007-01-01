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Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи и запекания, произведённого компанией ChiedoCover
Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи и запекания
5 оценок
1 290
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Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи и запекания - фото 1

Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи и запекания

Артикул: CH-071-319
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина185 мм
  • Ширина150 мм
  • Высота53 мм
  • Объем0.85 л
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина185 мм
  • Ширина150 мм
  • Высота53 мм
  • Объем0.85 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Товар в корзине

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В корзине

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