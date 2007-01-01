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Соусник «Кунстверк» фарфор 50 мл, белый - фото 1

Соусник «Кунстверк» фарфор 50 мл, белый

Артикул: CH-062-684
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Соусник «Кунстверк» из фарфора позволит стильно подать соусы на стол. Это красивая пиала с ровными стенками. Ее диаметр равен 67 мм, а высота стенок составляет 27 мм. Объем тары 50 мл.


Посуда выполнена в стильном белом цвете из качественного материала. Производитель дополнил стенки ровными гранями, которые придают серии нарядности и подчеркивают ее особенный стиль. Нейтральный дизайн делает тару универсальной, поэтому она удачно сочетается с разными видами посуды и классическими столовыми приборами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота27 мм
  • Диаметр67 мм
  • Вес0,071 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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