Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Соусник «Кунстверк» из фарфора позволит стильно подать соусы на стол. Это красивая пиала с ровными стенками. Ее диаметр равен 67 мм, а высота стенок составляет 27 мм. Объем тары 50 мл.
Посуда выполнена в стильном белом цвете из качественного материала. Производитель дополнил стенки ровными гранями, которые придают серии нарядности и подчеркивают ее особенный стиль. Нейтральный дизайн делает тару универсальной, поэтому она удачно сочетается с разными видами посуды и классическими столовыми приборами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота27 мм
- Диаметр67 мм
- Вес0,071 кг
- Объем0,05 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт