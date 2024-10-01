Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота99 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,31 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стеновые панели Бреста
Кресло Шале велюр розовый
Кресло IMOLA, золотисто-бежевый
Стул Канан ножки золото, серый
Вешалка Пикет
Стул Milan серый, черный каркас
Кресло Бюрократ белый, металл
Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Оупэн ап спирит», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Карат», 250мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Уэйн», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Стоун», 390мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Барокко», 490мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн стакан «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло
Олд фэшн «Левитас», 360мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Ратио», 350мл, хрустальное стекло, прозрачный