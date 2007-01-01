Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Турецкий ковёр синтетический Софтис
Турецкий ковёр синтетический Софтис
47 оценок
5 39027
7 290 ₽
Турецкий ковёр синтетический Софтис - фото 1Турецкий ковёр синтетический Софтис - фото 2Турецкий ковёр синтетический Софтис - фото 3Турецкий ковёр синтетический Софтис - фото 4Турецкий ковёр синтетический Софтис - фото 5Турецкий ковёр синтетический Софтис - фото 6
Распродажа

Турецкий ковёр синтетический Софтис

Артикул: CH-048-930
47 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Плотность160000 г/м²
  • Количество мест1
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Собрались на дачу? Захватите с собой ковер. Это универсальные помощники, которых можно использовать как в доме, так и снаружи. Утеплите ими прохладную прихожую, сделайте уютной террасу или беседку, постелите на крыльце для безопасности. Или устройте пикник прямо на траве! У ковров прочная конструкция. Они выдержат влагу, перепады температур и даже очень активное использование, не потеряют форму, не будут скатываться и скользить. Узоры не выцветают на солнце. К тому же, изделия легко моются и быстро сохнут на свежем воздухе. С ними вам обеспечены тепло, сухость и чистота в любом месте. Ну а красочные рисунки поднимут всей семье настроение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Плотность160000 г/м²
  • Количество мест1
  • ДетскоеДа
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

