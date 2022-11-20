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Турецкий ковёр синтетический Cream Yellow

15 оценок
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Турецкий ковёр синтетический Dblue Yellow

Характеристики товара

Описание

Собрались на дачу? Захватите с собой ковер. Это универсальные помощники, которых можно использовать как в доме, так и снаружи. Утеплите ими прохладную прихожую, сделайте уютной террасу или беседку, постелите на крыльце для безопасности. Или устройте пикник прямо на траве! У ковров прочная конструкция. Они выдержат влагу, перепады температур и даже очень активное использование, не потеряют форму, не будут скатываться и скользить. Узоры не выцветают на солнце. К тому же, изделия легко моются и быстро сохнут на свежем воздухе. С ними вам обеспечены тепло, сухость и чистота в любом месте. Ну а красочные рисунки поднимут всей семье настроение.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Плотность160000 г/м²
  • Количество мест1
  • Цветжелтый, бежевый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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