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Индийский ковёр шерстяной «ORLA KIELI» Multi Stem - фото 1Индийский ковёр шерстяной «ORLA KIELI» Multi Stem - фото 2Индийский ковёр шерстяной «ORLA KIELI» Multi Stem - фото 3Индийский ковёр шерстяной «ORLA KIELI» Multi Stem - фото 4Индийский ковёр шерстяной «ORLA KIELI» Multi Stem - фото 5Индийский ковёр шерстяной «ORLA KIELI» Multi Stem - фото 6Индийский ковёр шерстяной «ORLA KIELI» Multi Stem - фото 7Индийский ковёр шерстяной «ORLA KIELI» Multi Stem - фото 8Индийский ковёр шерстяной «ORLA KIELI» Multi Stem - фото 9

Индийский ковёр шерстяной «ORLA KIELI» Multi Stem

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Характеристики товара

Описание

Ковер ORLA KIELI создан одноименным британским брендом, отличительной чертой которого стали современные принты, выполненные в изящном ретро стиле. Визуальный язык бренда невероятно дружелюбен и настраивает на позитив. Визитная карточка ORLA KIELI — графичный стебель с равновеликими листьями. Эксперты в области текстиля называют его одним из самых узнаваемых принтов XXI века! Дизайнеры актуализируют принт в каждой своей коллекции, наделяют стебель разными личностными характеристиками, меняя масштаб рисунка, текстуру и цвет исполнения. Проверьте, какой из фирменных рисунков ORLA KIELI гармонирует с настроением вашего интерьера! Шерстяные ковер ORLA KIELI изготовлен вручную в Индии. Он порадуют вас надежным качеством, согреет и создаст хорошее настроение. Создайте свое особенное настроение с помощью ноток ретро ORLA KIELI в современной мелодии вашего интерьера!

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Основные характеристики

  • Высота12 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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