Характеристики товара
Описание
Ковер ORLA KIELI создан одноименным британским брендом, отличительной чертой которого стали современные принты, выполненные в изящном ретро стиле. Визуальный язык бренда невероятно дружелюбен и настраивает на позитив. Визитная карточка ORLA KIELI — графичный стебель с равновеликими листьями. Эксперты в области текстиля называют его одним из самых узнаваемых принтов XXI века! Дизайнеры актуализируют принт в каждой своей коллекции, наделяют стебель разными личностными характеристиками, меняя масштаб рисунка, текстуру и цвет исполнения. Проверьте, какой из фирменных рисунков ORLA KIELI гармонирует с настроением вашего интерьера! Шерстяные ковер ORLA KIELI изготовлен вручную в Индии. Он порадуют вас надежным качеством, согреет и создаст хорошее настроение. Создайте свое особенное настроение с помощью ноток ретро ORLA KIELI в современной мелодии вашего интерьера!
Основные характеристики
- Высота12 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт