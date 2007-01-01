Характеристики товара
Описание
Эксклюзивная коллекция ковров, созданная дизайнерами французского дома моды. Эти изделия превращают ковры в самостоятельное произведение искусства. Как художник смешивает на холсте акварель, пастель и темперу, так в коврах шерсть соединяется с кожей, арт-силком, даже деревом. Эти ковры смелые и эклектичные, созданные для того, чтобы отражать Вашу индивидуальность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2900 мм
- Ширина1900 мм
- Высота1 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет