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Настоящее фото товара Индийский ковер из арт-шелка «Гай Лероче», произведённого компанией ChiedoCover
Индийский ковер из арт-шелка «Гай Лероче»
40 оценок
323 990
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Индийский ковер из арт-шелка «Гай Лероче» - фото 1Индийский ковер из арт-шелка «Гай Лероче» - фото 2

Индийский ковер из арт-шелка «Гай Лероче»

Артикул: CH-028-826
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина2900 мм
  • Ширина1900 мм
  • Высота1 мм
  • Количество мест1
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эксклюзивная коллекция ковров, созданная дизайнерами французского дома моды. Эти изделия превращают ковры в самостоятельное произведение искусства. Как художник смешивает на холсте акварель, пастель и темперу, так в коврах шерсть соединяется с кожей, арт-силком, даже деревом. Эти ковры смелые и эклектичные, созданные для того, чтобы отражать Вашу индивидуальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2900 мм
  • Ширина1900 мм
  • Высота1 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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