Характеристики товара
Описание
«MODERN GAMBAT» – классический ковер, которые легко впишется в современный интерьер. Это возможно благодаря особому приёму, использованному в дизайне. Традиционный персидский орнамент «гомбад» выполнен в актуальной цветовой гамме: на бежевом или светло-сером фоне рисунок выткан светлой, почти ахроматического оттенка нитью. Яркий цвет же появляется лишь в контурах. Такой приём создаёт нейтральную палитру с деликатными вкраплениями красок. Впечатление от ковров остаётся очень лёгкое, почти невесомое. А нежный блеск арт-шёлка добавляет ещё больше изящества.Ковер идеально подойдёт для интерьера в стиле современная классика. «MODERN GAMBAT» придаст вашему пространству изысканность и невероятную глубину.
Основные характеристики
- Высота6 мм
- Ширина2010 мм
- Длина3020 мм
- Плотность220000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт