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Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» - фото 1Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» - фото 2Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» - фото 3Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» - фото 4Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» - фото 5Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» - фото 6Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» - фото 7Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» - фото 8Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» - фото 9Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» - фото 10Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» - фото 11

Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT»

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Характеристики товара

Описание

«MODERN GAMBAT» – классический ковер, которые легко впишется в современный интерьер. Это возможно благодаря особому приёму, использованному в дизайне. Традиционный персидский орнамент «гомбад» выполнен в актуальной цветовой гамме: на бежевом или светло-сером фоне рисунок выткан светлой, почти ахроматического оттенка нитью. Яркий цвет же появляется лишь в контурах. Такой приём создаёт нейтральную палитру с деликатными вкраплениями красок. Впечатление от ковров остаётся очень лёгкое, почти невесомое. А нежный блеск арт-шёлка добавляет ещё больше изящества.Ковер идеально подойдёт для интерьера в стиле современная классика. «MODERN GAMBAT» придаст вашему пространству изысканность и невероятную глубину.

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Основные характеристики

  • Высота6 мм
  • Ширина2010 мм
  • Длина3020 мм
  • Плотность220000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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