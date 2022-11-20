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Индийский ковёр хлопковый «HAPPY DAYS»

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Характеристики товара

Описание

Выбор ковра для детской – весьма ответственное решение. При создании ковра Happy Days особое внимание уделялось комфорту и безопасности. Ковры из мягкого гипоаллергенного хлопка украшены фантастическими узорами, которые украсят комнату радужными бликами. Яркие сказочные рисунки идеальны для игр и воплощения самых смелых идей Вашего ребенка. Пусть каждый день будет счастливым с ковром Happy Days.

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Основные характеристики

  • Высота10 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2000 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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