Характеристики товара
Описание
Выбор ковра для детской – весьма ответственное решение. При создании ковра Happy Days особое внимание уделялось комфорту и безопасности. Ковры из мягкого гипоаллергенного хлопка украшены фантастическими узорами, которые украсят комнату радужными бликами. Яркие сказочные рисунки идеальны для игр и воплощения самых смелых идей Вашего ребенка. Пусть каждый день будет счастливым с ковром Happy Days.
Основные характеристики
- Высота10 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2000 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт