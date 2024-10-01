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Индийский ковёр «STORMS»

Артикул: CH-028-729
37 оценок
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Характеристики товара

Описание

STORM – ковры, способные преобразить и «привести в движение» интерьер. Динамичные абстрактные узоры включают несколько оттенков, благодаря чему поддержат даже сложную и многогранную цветовую композицию. Сочетание трёх различных фактур усиливает визуальные эффекты. Ковры смотрятся как полноценные картины или панно, придавая интерьеру ощущение ценности. Материалы: шерсть, арт-шёлк. Ручная работа.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2350 мм
  • Ширина1700 мм
  • Высота7 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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