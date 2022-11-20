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Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA - фото 1Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA - фото 2Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA - фото 3Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA - фото 4Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA - фото 5Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA - фото 6Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA - фото 7Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA - фото 8Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA - фото 9

Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA

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Характеристики товара

Описание

Встречайте уникальные ковры MODERN KILIM. Изделия, сотканные по традиционной восточной технологии и имеющие модный дизайн в скандинавском стиле. Они соединили всё лучшее от Востока и Запада. С одной стороны — плотное безворсовое плетение, как у килимов Ирана — оно обеспечивает надёжность. С другой — приглушённые «песчаные» краски и минимализм, за которые мы так любим шведский декор. Ко всему этому добавляется абсолютная натуральность — ковры созданы полностью вручную из джутового волокна. Плотный, приятно-шероховатый джут — один из лучших массажных материалов. Экологически чистый и гипоаллергенный, он безопасен даже для нежной детской кожи, при этом объёмная фактура дарит яркие ощущения и доставляет удовольствие при ходьбе босиком. Стильные и актуальные ковры MODERN KILIM отлично впишутся в современную обстановку, станут неотъемлемым элементом дома, хозяева которого следят за модой и своим здоровьем!

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Длина3000 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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