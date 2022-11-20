Товар в корзине. Перейти
Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD» - фото 1Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD» - фото 2Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD» - фото 3Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD» - фото 4Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD» - фото 5Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD» - фото 6Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD» - фото 7Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD» - фото 8Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD» - фото 9

Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLD»

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Swan Chair латте
Кресло Swan Chair латте
Следующий Турецкий ковёр синтетический «SOFIA»
Кресло Swan Chair латте

Характеристики товара

Описание

Ручной ковер из Индии недаром носит название CHROME GOLD. В утончённых абстрактных дизайнах преобладает прохладный оттенок хрома, придающий рисунку блеск и глубину. В него вплетаются ноты лазури, золота и марсала. Такое сочетание универсально – оно подходит интерьеру любой гаммы. Кроме того, оно выглядит благородным и наполнит интерьер изысканными переливами света, создав атмосферу роскоши. Абстрактный узор добавит вашему пространству лёгкость. Ковер смотрится невероятно эстетично не только за счёт палитры. Ещё большую красоту изделию придаёт соединение шерсти и арт-шёлка. Матовая и глянцевая фактуры идеально дополняют друг друга, а вручную созданный рельеф добавляет им объём. На ощупь ковер CHROME GOLD очень приятен – как раз за счёт сочетания фактур. Прикосновение к нему подарит вам яркое тактильное удовольствие.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота6 мм
  • Ширина2420 мм
  • Длина2970 мм
  • Плотность155000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
С этим товаром покупают
Чехол 25Настоящее фото товара Чехол 25, произведённого компанией ChiedoCover
от690
8

Чехол 25

Полусфера Como 800 мм с подсветкойНастоящее фото товара Полусфера Como 800 мм с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
7

Полусфера Como 800 мм с подсветкой

Табурет кухонный Реальмон-19Настоящее фото товара Табурет кухонный Реальмон-19, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
15

Табурет кухонный Реальмон-19

Диван-кровать Nury 202 cmНастоящее фото товара Диван-кровать Nury 202 cm, произведённого компанией ChiedoCover
от103 990
Оптовая цена
10

Диван-кровать Nury 202 cm

Стул полубарный Барбара велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул полубарный Барбара велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул полубарный Барбара велюр пыльно-розовый

В наличии 30 шт.
Стул Perfecto, зелёныйНастоящее фото товара Стул Perfecto, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
6

Стул Perfecto, зелёный

В наличии 53 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден