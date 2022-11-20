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Индийский ковёр шерстяной SAN FRANCISCO

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина2040 мм
  • Длина2910 мм
  • Плотность155000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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