Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота8 мм
- Ширина2040 мм
- Длина2910 мм
- Плотность155000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
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