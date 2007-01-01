Характеристики товара
Описание
Ковры с абстрактным узором всегда на пике моды. Ведь они, с одной стороны, задают атмосферу всему интерьеру и подчёркивают индивидуальность, а с другой – подходят практически любому стилю. Коллекция Флакс – изящное тому подтверждение. Она отлично дополнит минималистичный, скандинавский, неоклассический, эклектичный интерьер, и даже такие стили как хайтек или фьюжн. В ней вы найдёте как смелые геометрические аккорды, так и мягкие природные мотивы. Остаётся только подобрать вариант, который подходит именно вам. Коллекцию объединяют светлые пастельные тона. Они добавят воздуха и сияния, благодаря чему помещение станет визуально просторнее, появится ощущение внутреннего объёма. Сотканы ковры из шерсти с добавлением синтетического волокна. Ворс очень мягкий на ощупь. К тому же, тактильный комфорт усиливается деликатным рельефом – прикасаться к нему руками или ходить босиком будет очень приятно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина600 мм
- Высота12 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет