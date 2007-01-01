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Настоящее фото товара Бельгийский ковёр шерстяной «Флакс», произведённого компанией ChiedoCover
Бельгийский ковёр шерстяной «Флакс»
46 оценок
12 890
Товар в корзине. Перейти
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Бельгийский ковёр шерстяной «Флакс»

Артикул: CH-028-739
46 оценок
Основные характеристики
  • Длина900 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота12 мм
  • Количество мест1
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ковры с абстрактным узором всегда на пике моды. Ведь они, с одной стороны, задают атмосферу всему интерьеру и подчёркивают индивидуальность, а с другой – подходят практически любому стилю. Коллекция Флакс – изящное тому подтверждение. Она отлично дополнит минималистичный, скандинавский, неоклассический, эклектичный интерьер, и даже такие стили как хайтек или фьюжн. В ней вы найдёте как смелые геометрические аккорды, так и мягкие природные мотивы. Остаётся только подобрать вариант, который подходит именно вам. Коллекцию объединяют светлые пастельные тона. Они добавят воздуха и сияния, благодаря чему помещение станет визуально просторнее, появится ощущение внутреннего объёма. Сотканы ковры из шерсти с добавлением синтетического волокна. Ворс очень мягкий на ощупь. К тому же, тактильный комфорт усиливается деликатным рельефом – прикасаться к нему руками или ходить босиком будет очень приятно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота12 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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