Характеристики товара
Описание
Актуальные дизайнерские решения, такие как универсальная цветовая гамма, эффект винтажной потёртости, «разрушенный» классический узор и оригинально выполненные бордюры, позволет этому ковру подчеркнуть достоинства самых разных помещений и сформировать гармоничное современное пространство.
2000000 узлов/м2
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина4000 мм
- Ширина3000 мм
- Высота50 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет