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Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «ASPENDOS» - фото 1Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «ASPENDOS» - фото 2Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «ASPENDOS» - фото 3Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «ASPENDOS» - фото 4

Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «ASPENDOS»

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Характеристики товара

Описание

Актуальные дизайнерские решения, такие как универсальная цветовая гамма, эффект винтажной потёртости, «разрушенный» классический узор и оригинально выполненные бордюры, позволет этому ковру подчеркнуть достоинства самых разных помещений и сформировать гармоничное современное пространство.

2000000 узлов/м2

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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1500 мм
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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