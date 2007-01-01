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Настоящее фото товара Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «Аспендос», произведённого компанией ChiedoCover
Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «Аспендос»
50 оценок
472 390
Товар в корзине. Перейти
Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «Аспендос» - фото 1Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «Аспендос» - фото 2Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «Аспендос» - фото 3Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «Аспендос» - фото 4

Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «Аспендос»

Артикул: CH-028-833
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина4000 мм
  • Ширина3000 мм
  • Высота50 мм
  • Количество мест1
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Актуальные дизайнерские решения, такие как универсальная цветовая гамма, эффект винтажной потёртости, «разрушенный» классический узор и оригинально выполненные бордюры, позволет этому ковру подчеркнуть достоинства самых разных помещений и сформировать гармоничное современное пространство.

2000000 узлов/м2

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина4000 мм
  • Ширина3000 мм
  • Высота50 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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