Характеристики товара
Описание
Актуальные дизайнерские решения, такие как универсальная цветовая гамма, эффект винтажной потёртости, «разрушенный» классический узор и оригинально выполненные бордюры, позволет этому ковру подчеркнуть достоинства самых разных помещений и сформировать гармоничное современное пространство.
2000000 узлов/м2
Основные характеристики
- Высота50 мм
- Ширина800 мм
- Длина1500 мм
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт