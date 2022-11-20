Металлическая рамка размером 40х40 см выполненная из гнутой трубы диаметром 16 мм. Имеет жёсткое сварное соединение. По углам имеет 4 сквозных отверстия диаметром 6 мм. В данной позиции предоставлены два варианта выкраса Ral 9005 и Ral 9003
Барный диван Брен
Диван Geox
Диван Оскар с каретной стяжкой
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж
Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый
Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ светло-коричневый
Диван Альбиони Некст