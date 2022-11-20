Металлическая рамка 40х40 белый

7 оценок

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Металлическая рамка 40х40 белый

4.1
390 ₽
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Металлические барные ножки, черные
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Металлическая рамка 40х40 черный

Характеристики товара

Описание

Металлическая рамка размером 40х40 см выполненная из гнутой трубы диаметром 16 мм. Имеет жёсткое сварное соединение. По углам имеет 4 сквозных отверстия диаметром 6 мм. В данной позиции предоставлены два варианта выкраса Ral 9005 и Ral 9003

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Высота16 мм

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