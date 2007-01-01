Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каркас спинки Мак 3000, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас спинки Мак 3000
46 оценок
4 590
Товар в корзине. Перейти
Каркас спинки Мак 3000 - фото 1

Каркас спинки Мак 3000

Артикул: CH-025-423
46 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сафир, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр империа дарк блю, ножки бук, морилка светлый орех
Фотография товара Стул Сафир, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр империа дарк блю, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стола "Лидер 1", белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Лидер 1", белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Каркас стола "Лидер 1", белый

6
Фотография товара Диван Глосс, каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Глосс, каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Диван Глосс, каркас

6
Фотография товара Каркас Банкетки Корсика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас Банкетки Корсика, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Каркас Банкетки Корсика

46
Фотография товара Металлический каркас стола "Лидер 2", белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлический каркас стола "Лидер 2", белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Металлический каркас стола "Лидер 2", белый

13
Фотография товара Каркас Дивана Токо, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас Дивана Токо, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Каркас Дивана Токо, лофт

84
Фотография товара Каркас банкетки Emerald от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас банкетки Emerald, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Каркас банкетки Emerald

95
Хит
Фотография товара Опора для стола П-образная, Светлая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора для стола П-образная, Светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89014
6 790 ₽

Опора для стола П-образная, Светлая

33
Фотография товара Каркас дивана лофт Dale от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас дивана лофт Dale, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090

Каркас дивана лофт Dale

9
Фотография товара Каркас банкетки Максим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас банкетки Максим, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Каркас банкетки Максим

137
Фотография товара Металлический каркас стола "Лидер 2", золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлический каркас стола "Лидер 2", золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Металлический каркас стола "Лидер 2", золотой

9

Другие товары из раздела комплектующие для мягкой мебели

Фотография товара Каркас стула Милас 4004 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Милас 4004, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас стула Милас 4004

50
Фотография товара Каркас стула Line 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Line 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Line 1000

36
Настоящее фото товара Каркас спинки Стилл 8000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Каркас спинки Стилл 8000

35
Фотография товара Деревянные ножки, органика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянные ножки, органика, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Деревянные ножки, органика

32
Фотография товара Деревянные ножки, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянные ножки, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Деревянные ножки, морилка черная

43
Распродажа
Фотография товара Пространственная рама «Маллин» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пространственная рама «Маллин», произведённого компанией ChiedoCover
от79021
990 ₽

Пространственная рама «Маллин»

32
Распродажа
Фотография товара Пространственная рама «Тюльпан» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пространственная рама «Тюльпан», произведённого компанией ChiedoCover
от69023
890 ₽

Пространственная рама «Тюльпан»

38
Фотография товара Коннектор для стула Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от235

Коннектор для стула Хит 25мм

10
В наличии 625 шт.
Фотография товара Центральная часть модульного дивана Моден, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Центральная часть модульного дивана Моден, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
82 690

Центральная часть модульного дивана Моден, серый, черный

7
Фотография товара Левая часть модульного дивана Моден, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Левая часть модульного дивана Моден, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
91 790

Левая часть модульного дивана Моден, серый, черный

11

Товар в корзине

Каркас спинки Мак 3000
Каркас спинки Мак 3000
от 4 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стола "Лидер 1", белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Лидер 1", белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Каркас стола "Лидер 1", белый

6
Фотография товара Диван Глосс, каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Глосс, каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Диван Глосс, каркас

6
Фотография товара Каркас Банкетки Корсика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас Банкетки Корсика, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Каркас Банкетки Корсика

46
Фотография товара Металлический каркас стола "Лидер 2", белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлический каркас стола "Лидер 2", белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Металлический каркас стола "Лидер 2", белый

13

Акции для вас

Новость от 04.04.2025 Подстолье по лучшей цене
Подстолье по лучшей цене

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Уличная мебель от производителя
Уличная мебель от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 13.10.2025 Новинки мягких стульев от производителя
Новинки мягких стульев от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности