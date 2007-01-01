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Настоящее фото товара Пространственная рама «Маллин», произведённого компанией ChiedoCover
Пространственная рама «Маллин»
32 оценки
1 19026
1 590 ₽
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Пространственная рама «Маллин»

Артикул: CH-031-682
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина485 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота475 мм
  • Вес1,9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пространственная рама «Маллин» представляет собой металлический каркас, выполненный из гнутых деталей и сваренных между собой. В данной конструкции применена труба диаметром 16 мм. Рама поставляется без покраски.
Данная модель может комплектоваться конусными опорами, а также вставкой из фанеры 10 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота475 мм
  • Вес1,9 кг
  • Материалметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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