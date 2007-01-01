Характеристики товара
Описание
Пространственная рама «Маллин» представляет собой металлический каркас, выполненный из гнутых деталей и сваренных между собой. В данной конструкции применена труба диаметром 16 мм. Рама поставляется без покраски.
Данная модель может комплектоваться конусными опорами, а также вставкой из фанеры 10 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина485 мм
- Глубина565 мм
- Высота475 мм
- Вес1,9 кг
- Материалметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет