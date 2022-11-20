Характеристики товара
Описание
Каркас представляет собой разборный каркас для стула. Ножки конусной формы и пластиковые заглушки
на концах сферической форм. В перекрестье для сиденья имеются отверстия для крепления внутренним диаметром 9 мм.
1. Высота каркаса спереди 430 мм, сзади 420 мм;
2. Диаметр конусной трубы: 40/20 мм, толщина стенки 1,2 мм.
3. Перекрестье каркаса - профильная труба 20*20, толщина стенки 1,2 мм
*Диаметр трубы при конусировании может варьироваться до + 2 мм.
Поставляется в индивидуальной упаковке из гофрокартона.
Размеры упаковки: 660*460*80 (по 1 штуке в коробке), объем 0,02 м3, вес 2 кг.