Товар в корзине. Перейти
Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20 - фото 1Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20 - фото 2Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20 - фото 3Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20 - фото 4

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас стула Кросс кантри
Каркас стула Кросс кантри
Следующий Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20
Каркас стула Кросс кантри

Характеристики товара

Описание

Каркас представляет собой разборный каркас для стула. Ножки конусной формы и пластиковые заглушки
на концах сферической форм. В перекрестье для сиденья имеются отверстия для крепления внутренним диаметром 9 мм.
1. Высота каркаса спереди 430 мм, сзади 420 мм;
2. Диаметр конусной трубы: 40/20 мм, толщина стенки 1,2 мм.
3. Перекрестье каркаса - профильная труба 20*20, толщина стенки 1,2 мм
*Диаметр трубы при конусировании может варьироваться до + 2 мм.

Поставляется в индивидуальной упаковке из гофрокартона.
Размеры упаковки: 660*460*80 (по 1 штуке в коробке), объем 0,02 м3, вес 2 кг.



Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Каркас для стула С1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
14

Каркас для стула С1

Настоящее фото товара Каркас для стула С2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С2

Настоящее фото товара Каркас для стула С3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
13

Каркас для стула С3

Настоящее фото товара Каркас для стула С4, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С4

Настоящее фото товара Каркас для стула С-4А, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Каркас для стула С-4А

Настоящее фото товара Каркас для стула С5, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
13

Каркас для стула С5

Настоящее фото товара Каркас для стула С-5А, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
6

Каркас для стула С-5А

Настоящее фото товара Каркас для стула С6, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
5

Каркас для стула С6

Настоящее фото товара Каркас для стула С8, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
5

Каркас для стула С8

Настоящее фото товара Каркас для стула С9, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
7

Каркас для стула С9

С этим товаром покупают
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300
13

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

Диван лофт Магнус МиниНастоящее фото товара Диван лофт Магнус Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена
81Хит

Диван лофт Магнус Мини

Кресло игровое CH-773NНастоящее фото товара Кресло игровое CH-773N, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
6

Кресло игровое CH-773N

Настоящее фото товара Стул Gobi барный, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
7

Стул Gobi барный

Металлические барные ножки, черныеНастоящее фото товара Металлические барные ножки, черные, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Металлические барные ножки, черные

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
10

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750

Стул Kongsberg, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Kongsberg, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
14

Стул Kongsberg, бирюзовый

Полусфера Como 300 мм с подсветкойНастоящее фото товара Полусфера Como 300 мм с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
14

Полусфера Como 300 мм с подсветкой

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20, произведённого компанией ChiedoCover
от95027
1 290 ₽Оптовая цена
15

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20

Другие товары из разделааксессуары
Настоящее фото товара Плафон Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
12

Плафон Эдисон Black

Настоящее фото товара Плафон Эдисон White, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
11

Плафон Эдисон White

Настоящее фото товара Плафон Эдисон , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
14

Плафон Эдисон

Настоящее фото товара Лампа-светильник Светодиодный Тамбо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
6

Лампа-светильник Светодиодный Тамбо Хром

Настоящее фото товара Лампа-светильник Светодиодный Тамбо Хром 12W, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
5

Лампа-светильник Светодиодный Тамбо Хром 12W

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452, произведённого компанией ChiedoCover
от298
Оптовая цена
6

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452

Абажур Альпийские вершиныНастоящее фото товара Абажур Альпийские вершины, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
10

Абажур Альпийские вершины