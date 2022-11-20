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Каркас стула Dolche

Артикул: CH-052-159
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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