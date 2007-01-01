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Настоящее фото товара Кашпо Люкс среднее, произведённого компанией ChiedoCover
Кашпо Люкс среднее
6 оценок
6 590
Товар в корзине. Перейти
Кашпо Люкс среднее - фото 1

Кашпо Люкс среднее

Артикул: CH-073-771
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина230 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота640 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина230 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота640 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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