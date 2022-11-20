Характеристики товара
Описание
Кашпо станет частью любого интерьера благодаря своему размеру и стильному дизайну.
Основные характеристики
- Высота260/270 мм
- Диаметр350 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Кашпо станет частью любого интерьера благодаря своему размеру и стильному дизайну.
Перегородка декоративная лофт
Перегородка декоративная Лофт-2
Кашпо подвесное лофт-1
Кашпо для цветов Паймио, черное
Кашпо для цветов Кеуруу, черное
Кашпо для цветов Карис, бежевое
Кашпо для цветов Ханко, бежевое
Кашпо для цветов Кухмо, бежевое