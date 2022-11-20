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Кашпо для цветов Нерпес, бежевое - фото 1Кашпо для цветов Нерпес, бежевое - фото 2Кашпо для цветов Нерпес, бежевое - фото 3

Кашпо для цветов Нерпес, бежевое

Артикул: CH-051-173
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кашпо станет частью любого интерьера благодаря своему размеру и стильному дизайну.

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Основные характеристики

  • Высота260/270 мм
  • Диаметр350 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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