Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кашпо Люкс большое, произведённого компанией ChiedoCover
Кашпо Люкс большое
15 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Кашпо Люкс большое - фото 1

Кашпо Люкс большое

Артикул: CH-073-770
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина290 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота730 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кашпо Люкс высокое
Фотография товара Кашпо Люкс высокое от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Терн квадратный (цельносварной) со стеклом
Фотография товара Стол Терн квадратный (цельносварной) со стеклом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина290 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота730 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кашпо Tigel 27, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Кашпо Tigel 27, коричневое

31
Настоящее фото товара Кашпо Cilindro 30, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кашпо Cilindro 30, снежно-белый

35
Распродажа
Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50, произведённого компанией ChiedoCover
от11 59021
14 590 ₽Оптовая цена

Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50

49
Фотография товара Фито стойка Калла Иман от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фито стойка Калла Иман, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Фито стойка Калла Иман

40
Фотография товара Ряска Юджин кашпо Dekollete Конверт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ряска Юджин кашпо Dekollete Конверт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Ряска Юджин кашпо Dekollete Конверт

48
Фотография товара Кашпо для цветов Кеуруу, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо для цветов Кеуруу, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Кашпо для цветов Кеуруу, черное

5
Фотография товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*100, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*100

13
Фотография товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 400*100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 400*100, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 400*100

9
Фотография товара Кашпо Dekollete Эскалера 45 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Эскалера 45, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Эскалера 45

12
Настоящее фото товара Светящееся кашпо Mariano 220V White, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Светящееся кашпо Mariano 220V White

15

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Lady пластик серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79023
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Lady пластик серо-зеленый

26
В наличии 81 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

145
Фотография товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас

46
В пути 20 шт.
Фотография товара Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание

13
В наличии 27 шт.
Фотография товара Диван Крос, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Крос, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Диван Крос, 2х местный

33
Фотография товара Стол Грация, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Грация, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена

Стол Грация, белый, черный

5
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Fix Chrome черный экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Chrome черный экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 320
Оптовая цена

Стул Fix Chrome черный экокожа

143
В наличии 66 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Слинг вращающийся синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Слинг вращающийся синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29061
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Слинг вращающийся синий

26
Распродажа
Фотография товара Стул Lady пластик коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lady пластик коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79023
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Lady пластик коричневый

26
В наличии 180 шт.В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул барный Марс, голубой велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, голубой велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул барный Марс, голубой велюр/ черный каркас

59

Другие товары из раздела кашпо и декоративные перегородки

Настоящее фото товара Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый

44
Настоящее фото товара Кашпо Icelandic Square DB, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена

Кашпо Icelandic Square DB, снежно-белый

49
Фотография товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стойка Личи Чарисса Q Модуль

39
Фотография товара Композиция розмарин Берг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Композиция розмарин Берг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Композиция розмарин Берг

39
Настоящее фото товара Стойка лаванда Хлоя, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стойка лаванда Хлоя

37
Фотография товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30

50
Фотография товара Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40, произведённого компанией ChiedoCover
от62 290
Оптовая цена

Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40

42
Фотография товара Вазон-бочонок Аламеда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вазон-бочонок Аламеда, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Вазон-бочонок Аламеда

35
Фотография товара Кашпо Dekollete Самшит Куб 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Самшит Куб 20, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Самшит Куб 20

10
Фотография товара Светящееся кашпо Lumb 220V RGB от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящееся кашпо Lumb 220V RGB, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Светящееся кашпо Lumb 220V RGB

11

Товар в корзине

Кашпо Люкс большое
Кашпо Люкс большое
7 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Lady пластик серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79023
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Lady пластик серо-зеленый

26
В наличии 81 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

145
Фотография товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас

46
В пути 20 шт.
Фотография товара Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание

13
В наличии 27 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности