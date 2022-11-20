Характеристики товара
Описание
Кашпо станет частью любого интерьера благодаря своему небольшому размеру и стильному дизайну.
Основные характеристики
- Высота200/230 мм
- Диаметр250 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Кашпо станет частью любого интерьера благодаря своему небольшому размеру и стильному дизайну.
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Вазон бетонный Ц-4-2
Вазон бетонный Ц-12
Вазон бетонный Ц-11
Вазон бетонный Ваза В-1
Деревянный вазон 2
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый