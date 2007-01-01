Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д80, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д80
15 оценок
16 390
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д80 - фото 1Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д80 - фото 2Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д80 - фото 3

Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д80

Артикул: CH-073-854
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота760 мм
  • Диаметр800 мм
  • Материалстекло, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Рос квадратный со стеклом 100х100х76
Фотография товара Стол обеденный Рос квадратный со стеклом 100х100х76 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол кофейный Рос со стеклом
Фотография товара Стол кофейный Рос со стеклом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Диаметр800 мм
  • Материалстекло, ротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол барный Тали, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена

Стол барный Тали

34
Фотография товара Стол Веранда, 80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Веранда, 80, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Стол Веранда, 80

35
Фотография товара Журнальный стол ВЕРОНА от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол ВЕРОНА, произведённого компанией ChiedoCover
34 590
Оптовая цена

Журнальный стол ВЕРОНА

32
Фотография товара Стол садовый Тино, черный, 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, черный, 120, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, черный, 120

43
Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 140, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 140, слоновая кость

41
Фотография товара Журнальный стол Лаунж 70х70, плетеный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Лаунж 70х70, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Журнальный стол Лаунж 70х70, плетеный

50
Настоящее фото товара Джамму стол обеденный прямоугольный 8 мест, серый, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена

Джамму стол обеденный прямоугольный 8 мест, серый

40
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый

41
Фотография товара Стол Нагпур боковой на роликах, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нагпур боковой на роликах, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стол Нагпур боковой на роликах, серый

34
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол Rimini, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стол Rimini

5

Другие товары из раздела столы из ротанга

Фотография товара Стол обеденный Оазис, серый, из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Оазис, серый, из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол обеденный Оазис, серый, из искусственного ротанга

9
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол обеденный Виноград, коричневый из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Виноград, коричневый из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол обеденный Виноград, коричневый из искусственного ротанга

11
Фотография товара Стол разборный Гармония, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол разборный Гармония, серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стол разборный Гармония, серый

13
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стол обеденный Рос прямоугольный со стеклом 100х180х76 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Рос прямоугольный со стеклом 100х180х76, произведённого компанией ChiedoCover
35 990

Стол обеденный Рос прямоугольный со стеклом 100х180х76

10
Фотография товара Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д150 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д150, произведённого компанией ChiedoCover
46 090

Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д150

10
Фотография товара Стол журнальный Ривиа со стеклом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Ривиа со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
37 890

Стол журнальный Ривиа со стеклом

6
Фотография товара Лаунж-зона Тито из искусственного ротанга, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-зона Тито из искусственного ротанга, серый, произведённого компанией ChiedoCover
492 690
Оптовая цена

Лаунж-зона Тито из искусственного ротанга, серый

14
Фотография товара Кон Панна лаунж-зона из искусственного ротанга, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кон Панна лаунж-зона из искусственного ротанга, графит, произведённого компанией ChiedoCover
211 690
Оптовая цена

Кон Панна лаунж-зона из искусственного ротанга, графит

10
Фотография товара Эспрессо-150 Р обеденная группа плетеная, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эспрессо-150 Р обеденная группа плетеная, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
234 290
Оптовая цена

Эспрессо-150 Р обеденная группа плетеная, соломенный

14
Настоящее фото товара Обеденный стол Адель бежевый 200 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 390
Оптовая цена

Обеденный стол Адель бежевый 200 см

7
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д80
Стол обеденный Рос со стеклом, круглый Д80
16 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности