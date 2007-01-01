Товар в корзине. Перейти
Кастрюля для запекания, c крышкой, «Революшн», фарфор, 0,8 л, 10 см, белый - фото 1Кастрюля для запекания, c крышкой, «Революшн», фарфор, 0,8 л, 10 см, белый - фото 2Кастрюля для запекания, c крышкой, «Революшн», фарфор, 0,8 л, 10 см, белый - фото 3Кастрюля для запекания, c крышкой, «Революшн», фарфор, 0,8 л, 10 см, белый - фото 4Кастрюля для запекания, c крышкой, «Революшн», фарфор, 0,8 л, 10 см, белый - фото 5

Кастрюля для запекания, c крышкой, «Революшн», фарфор, 0,8 л, 10 см, белый

Артикул: CH-062-501
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный
Фотография товара Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный от компании ChiedoCover.
Следующий Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 250 мл, 63 мм, белый
Фотография товара Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 250 мл, 63 мм, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр223 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела кастрюли для запекания

Товар в корзине

Кастрюля для запекания, c крышкой, «Революшн», фарфор, 0,8 л, 10 см, белый
Кастрюля для запекания, c крышкой, «Революшн», фарфор, 0,8 л, 10 см, белый
от 9 100
10 000 ₽
В корзине

С этим товаром покупают