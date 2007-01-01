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Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 230 мл, 13 см, черный - фото 1Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 230 мл, 13 см, черный - фото 2

Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 230 мл, 13 см, черный

Артикул: CH-062-543
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Высота70 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,366 кг
  • Материалкерамика
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 230 мл, 13 см, черный
от 2 710
2 890 ₽
В корзине

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