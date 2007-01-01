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Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный - фото 1

Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный

Артикул: CH-062-437
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,425 кг
  • Материалкерамика
  • Цветкрасный
  • ФормаКруглая

Отзывы

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