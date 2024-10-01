Характеристики товара
Описание
Махровые полотенца высшего качества, созданные специально для отелей, спа-салонов, фитнес-центров, бань и других заведений, где качество и комфорт являются ключевыми факторами.
Полотенца изготовлены из 100% хлопка и имеют двойную крученую петлю, что обеспечивает им невероятную эластичность, мягкость и долговечность. Плотность 450 грамм, делает их идеальным выбором для каждого, кто ценит комфорт и эстетику.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина1000 мм
- МатериалМахровая ткань
- Плотность450 г/м²
- СоставХлопок