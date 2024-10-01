Товар в корзине. Перейти
Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр - фото 1Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр - фото 2Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр - фото 3Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр - фото 4Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр - фото 5

Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр

Артикул: CH-067-757
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий
Фотография товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий от компании ChiedoCover.
Следующий Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь
Фотография товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Махровые полотенца высшего качества, созданные специально для отелей, спа-салонов, фитнес-центров, бань и других заведений, где качество и комфорт являются ключевыми факторами.

Полотенца изготовлены из 100% хлопка и имеют двойную крученую петлю, что обеспечивает им невероятную эластичность, мягкость и долговечность. Плотность 450 грамм, делает их идеальным выбором для каждого, кто ценит комфорт и эстетику.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина1000 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность450 г/м²
  • СоставХлопок

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Подушка Комфорт, поплин, 70*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка Комфорт, поплин, 70*70, произведённого компанией ChiedoCover
890

Подушка Комфорт, поплин, 70*70

7
Настоящее фото товара Простыня, 2150 х 2400, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от860

Простыня, 2150 х 2400, бязь

9
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
90
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр

12
Настоящее фото товара Тапочки синтетические открытый нос, синие, произведённого компанией ChiedoCover
от50
Оптовая цена

Тапочки синтетические открытый нос, синие

12
Настоящее фото товара Простыня, 2750х2900 мм, поликоттон , произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Простыня, 2750х2900 мм, поликоттон

7
New
Фотография товара Коврик Ножки, 650гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик Ножки, 650гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Коврик Ножки, 650гр

10
New
Фотография товара Чехол на подушку, стеганный поплин, 70*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на подушку, стеганный поплин, 70*70, произведённого компанией ChiedoCover
290

Чехол на подушку, стеганный поплин, 70*70

6
Настоящее фото товара Простыня, 2400 х 2600, сатин 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Простыня, 2400 х 2600, сатин 60 / 40, гладкий

6
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*90, 450гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*90, 450гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
290

Махровые полотенца белые, 50*90, 450гр, Туркменистан

9
Настоящее фото товара Тапочки синтетические, закрытый нос, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от25
Оптовая цена

Тапочки синтетические, закрытый нос, белые

8

Другие товары из раздела текстиль для отелей

New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр

8
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан

15
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
590

Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан

7
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 300 гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 300 гр

10
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр

9
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр

13
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 150гр

12
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр

14
New
Фотография товара Халат махровый ПРЕМИУМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат махровый ПРЕМИУМ, произведённого компанией ChiedoCover
2 890

Халат махровый ПРЕМИУМ

5
New
Фотография товара Вафельный халат, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вафельный халат, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Вафельный халат, цветной

12

Товар в корзине

Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр
Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр
490
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Подушка Комфорт, поплин, 70*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка Комфорт, поплин, 70*70, произведённого компанией ChiedoCover
890

Подушка Комфорт, поплин, 70*70

7
Настоящее фото товара Простыня, 2150 х 2400, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от860

Простыня, 2150 х 2400, бязь

9
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
90
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр

12
Настоящее фото товара Тапочки синтетические открытый нос, синие, произведённого компанией ChiedoCover
от50
Оптовая цена

Тапочки синтетические открытый нос, синие

12