Характеристики товара
Описание
Хайбол – интересный товар из серии Amorf бренда Pasabahce. Привлекает внимание оригинальной асимметричной формой. Плавные изгибы и волнистые очертания бокала создают динамичный и современный дизайн. Несмотря на необычный силуэт, хайбол удобно держать в руке благодаря эргономичному силуэту.
Изготовленный из прозрачного стекла, этот хайбол представляет собой сочетание изысканности и функциональности. Компактные размеры создают объем в 400 мл, что делает стакан удобным для использования как в домашних условиях, так и на профессиональном уровне.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота149 мм
- Диаметр70 мм
- Объем0,4 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт