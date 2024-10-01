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Хайбол «Аморф», 400мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-020
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол – интересный товар из серии Amorf бренда Pasabahce. Привлекает внимание оригинальной асимметричной формой. Плавные изгибы и волнистые очертания бокала создают динамичный и современный дизайн. Несмотря на необычный силуэт, хайбол удобно держать в руке благодаря эргономичному силуэту.

Изготовленный из прозрачного стекла, этот хайбол представляет собой сочетание изысканности и функциональности. Компактные размеры создают объем в 400 мл, что делает стакан удобным для использования как в домашних условиях, так и на профессиональном уровне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота149 мм
  • Диаметр70 мм
  • Объем0,4 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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