Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр85 мм
- Вес0.198 кг
- Объем0.35 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветсиний
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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