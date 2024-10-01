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Бокал для горячих напитков «Проотель», синий - фото 1Бокал для горячих напитков «Проотель», синий - фото 2

Бокал для горячих напитков «Проотель», синий

Артикул: CH-064-988
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр85 мм
  • Вес0.198 кг
  • Объем0.35 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветсиний

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