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Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,08л - фото 1

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,08л

Артикул: CH-065-000
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0.085 кг
  • Объем0.08 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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