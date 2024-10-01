Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.263л
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.215л
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе»
Бокал для горячих напитков «Проотель»
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0.1л
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,2л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,25л
Бокал для горячих напитков «Проотель», двойные стенки, 0,25л
Бокал для горячих напитков «Проотель», синий
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,28л
Бокал для горячих напитков «Глинтвейн», 0,2л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,45л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,38л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,08л
Бокал для горячих напитков «Проотель»,зеленый 0,25л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,15л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,16л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,11л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,07л
Бокал для горячих напитков двойные стенки, 0,175л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,6л
Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,25л
Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,07л
Хайбол «Америка 20х», 490мл, стекло, прозрачный