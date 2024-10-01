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Бокал для горячих напитков «Проотель», 0.1л - фото 1

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0.1л

Артикул: CH-064-306
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота88 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0.110 кг
  • Объем0.1 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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