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Хайбол «Айлэнд», 160мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-162
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Айлэнд» – красивый стакан с ровными стенками и простой формой. Посуда представлена в простом стиле, но при этом производитель предусмотрел плотное дно, которое добавляет товару неповторимость. В отличие от классических стаканов у него совершенно прямая форма.

Материал – качественное стекло. Бокал совершенно прозрачный, что позволяет рассмотреть красивый цвет напитка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр50 мм
  • Объем0,16 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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