Характеристики товара
Описание
Хайбол «Айлэнд» – красивый стакан с ровными стенками и простой формой. Посуда представлена в простом стиле, но при этом производитель предусмотрел плотное дно, которое добавляет товару неповторимость. В отличие от классических стаканов у него совершенно прямая форма.
Материал – качественное стекло. Бокал совершенно прозрачный, что позволяет рассмотреть красивый цвет напитка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Диаметр50 мм
- Объем0,16 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт