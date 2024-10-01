Характеристики товара
Описание
Хайбол «Коник» от бренда «Borgonovo» – это стильный итальянский минимализм. Бокалы сделаны из прочного стекла. Утолщенные стенки отражают световые блики, а при соприкосновении с другим бокалом слышен хрустальный звон. Стакан имеет гладкие прозрачные стенки без оттенка, при долгом использовании стекло не темнеет. Кружка с интересным дизайном – узкое дно, которое расширяется кверху. Допускается мойка в посудомоечной машине или с помощью мыльного раствора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота154 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,45 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт