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Хайбол «Коник», 450мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Коник», 450мл, стекло, прозрачный - фото 2

Хайбол «Коник», 450мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-150
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Коник» от бренда «Borgonovo» – это стильный итальянский минимализм. Бокалы сделаны из прочного стекла. Утолщенные стенки отражают световые блики, а при соприкосновении с другим бокалом слышен хрустальный звон. Стакан имеет гладкие прозрачные стенки без оттенка, при долгом использовании стекло не темнеет. Кружка с интересным дизайном – узкое дно, которое расширяется кверху. Допускается мойка в посудомоечной машине или с помощью мыльного раствора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота154 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,45 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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