Характеристики товара
Описание
Стакан «Граненый» стал олицетворением вечной классики. Эта посуда отличается наличием граней на прозрачных стенках стекла. По краю есть небольшая ровная кромка, что делает такую посуду более стильной и современной, но не забирает ее неповторимый шарм.
Товар имеет стандартный для стаканов объем 250 мл, диаметр немного увеличивается кверху. Стеклянный стакан смотрится красиво и за счет преломления света на граней напитки в нем красиво играют разными оттенками. Благодаря отличным характеристикам материала посуда прослужит многие годы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота111 мм
- Диаметр74 мм
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт