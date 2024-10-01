Товар в корзине. Перейти
Стакан «Граненый», 250мл, стекло, прозрачный - фото 1Стакан «Граненый», 250мл, стекло, прозрачный - фото 2Стакан «Граненый», 250мл, стекло, прозрачный - фото 3

Стакан «Граненый», 250мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-954
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Сиде», 220мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Сиде», 220мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стакан «Граненый» стал олицетворением вечной классики. Эта посуда отличается наличием граней на прозрачных стенках стекла. По краю есть небольшая ровная кромка, что делает такую посуду более стильной и современной, но не забирает ее неповторимый шарм.

Товар имеет стандартный для стаканов объем 250 мл, диаметр немного увеличивается кверху. Стеклянный стакан смотрится красиво и за счет преломления света на граней напитки в нем красиво играют разными оттенками. Благодаря отличным характеристикам материала посуда прослужит многие годы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота111 мм
  • Диаметр74 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стеллаж 21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 21, произведённого компанией ChiedoCover
23 8909
25 990 ₽Оптовая цена

Стеллаж 21

48
Настоящее фото товара Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, светло-серый

39
Фотография товара Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза

45
Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, орех , произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Формоза, орех

41
Настоящее фото товара Стол рабочий Чиклайо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стол рабочий Чиклайо

44
Фотография товара Стол Тор, круглый, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тор, круглый, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Стол Тор, круглый, темный орех

11
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стол журнальный Фьорд, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Фьорд, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стол журнальный Фьорд, антрацит

8

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Бродвей», 450мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Бродвей», 450мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 696 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Триумф», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Триумф», 300мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «И Меравиглиози», 570мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «И Меравиглиози», 570мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от73010
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «И Меравиглиози», 570мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, розовый

5
В наличии 233 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Фрости», 470мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Фрости», 470мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Серия V», 420мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Серия V», 420мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Серия V», 420мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Диамант», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Диамант», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Диамант», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол, 300мл, стекло, амбер, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Хайбол, 300мл, стекло, амбер

11
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Лексингтон», 205мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Лексингтон», 205мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Лексингтон», 205мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Эстрелла», 360мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Эстрелла», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Эстрелла», 360мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 120 шт.

Товар в корзине

Стакан «Граненый», 250мл, стекло, прозрачный
Стакан «Граненый», 250мл, стекло, прозрачный
от 30
110 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стеллаж 21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 21, произведённого компанией ChiedoCover
23 8909
25 990 ₽Оптовая цена

Стеллаж 21

48
Настоящее фото товара Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, светло-серый

39
Фотография товара Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза

45
Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, орех , произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Формоза, орех

41