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Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, синий - фото 1Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, синий - фото 2

Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, синий

Артикул: CH-065-391
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр75 мм
  • Объем0,38 л
  • Материалстекло
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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