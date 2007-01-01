Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех, произведённого компанией ChiedoCover
Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех
11 оценок
13 890
Товар в корзине. Перейти
Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 1Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 2Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 3Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 4Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 5Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 6Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 7

Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех

Артикул: CH-081-748
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 55; Глубина - 55; Высота - 91; Ширина сиденья - 46; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветкоричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла - лучшие модели

Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый

13
В наличии 3 шт.В пути 24 шт.
New
Фотография товара Кресло Etna коричневое, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna коричневое, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna коричневое, основание хром

10
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Sway, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Sway, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло лаунж Sway, светло-серый

11
В наличии 18 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Ayla, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Ayla, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
14 39011
15 990 ₽

Кресло лаунж Ayla, молочный

9
В наличии 29 шт.
New
Фотография товара Кресло Naree, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Naree, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Naree, бежевый

8
В наличии 36 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Bones, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Bones, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
39 590

Кресло лаунж Bones, жемчужный

15
В наличии 33 шт.
New
Фотография товара Кресло Кэнди велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
30 990

Кресло Кэнди велюр бежевый

8
В наличии 2 шт.В пути 3 шт.
New
Фотография товара Кресло Оррелл терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оррелл терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Кресло Оррелл терракотовый

14
В наличии 25 шт.
Фотография товара Bronte муса чёрная вишня / патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Bronte муса чёрная вишня / патина, произведённого компанией ChiedoCover
21 990

Bronte муса чёрная вишня / патина

10
Фотография товара Bronte молочный с патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Bronte молочный с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
19 790

Bronte молочный с патиной

9

Товар в корзине

Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех
Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех
13 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности