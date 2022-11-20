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Турецкий ковёр синтетический «SOFIA»

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Характеристики товара

Описание

Любите витать в облаках? Ковер SOFIA позволит вам делать это с комфортом! «Летящий» кружевной узор – как морской бриз для вашего интерьера – принесёт ощущение свежести. Оттенки лазури и серебра подарят отдых глазам и мыслям. А плотный ворс не даст чересчур оторваться от земли. Эти ковры пробудят ваше вдохновение, согреют ваши ноги и преобразят интерьер! Ковер соткан из полиэстера. Несмотря на лёгкий вид, ковер практичный. Он не доставит хлопот в уборке, зато доставит эстетическое и тактильное удовольствие!

960000 узлов/м2

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Основные характеристики

  • Высота3 мм
  • Ширина3000 мм
  • Длина4000 мм
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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