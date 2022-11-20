Характеристики товара
Описание
Любите витать в облаках? Ковер SOFIA позволит вам делать это с комфортом! «Летящий» кружевной узор – как морской бриз для вашего интерьера – принесёт ощущение свежести. Оттенки лазури и серебра подарят отдых глазам и мыслям. А плотный ворс не даст чересчур оторваться от земли. Эти ковры пробудят ваше вдохновение, согреют ваши ноги и преобразят интерьер! Ковер соткан из полиэстера. Несмотря на лёгкий вид, ковер практичный. Он не доставит хлопот в уборке, зато доставит эстетическое и тактильное удовольствие!
960000 узлов/м2
Основные характеристики
- Высота3 мм
- Ширина3000 мм
- Длина4000 мм
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт