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Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLDS» - фото 1Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLDS» - фото 2Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLDS» - фото 3Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLDS» - фото 4Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLDS» - фото 5Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLDS» - фото 6Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLDS» - фото 7Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLDS» - фото 8

Индийский ковёр шерстяной «CHROME GOLDS»

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Характеристики товара

Описание

Ковер ручной работы из Индии недаром носит название CHROME GOLD. В утончённых абстрактных дизайнах преобладает прохладный оттенок хрома, придающий рисунку блеск и глубину. В него вплетаются ноты лазури, золота и марсала. Такое сочетание универсально – оно подходит интерьеру любой гаммы. Кроме того, оно выглядит благородным и наполнит интерьер изысканными переливами света, создав атмосферу роскоши. Абстрактный узор добавит вашему пространству лёгкость. Ковер смотрятся невероятно эстетично не только за счёт палитры. Ещё большую красоту изделию придаёт соединение шерсти и арт-шёлка. Матовая и глянцевая фактуры идеально дополняют друг друга, а вручную созданный рельеф добавляет им объём. На ощупь ковер CHROME GOLD очень приятный – как раз за счёт сочетания фактур. Прикосновение к нему подарит вам яркое тактильное удовольствие.

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Основные характеристики

  • Высота6 мм
  • Ширина1660 мм
  • Длина2320 мм
  • Плотность155000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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