Характеристики товара
Описание
Ковер ручной работы из Индии недаром носит название CHROME GOLD. В утончённых абстрактных дизайнах преобладает прохладный оттенок хрома, придающий рисунку блеск и глубину. В него вплетаются ноты лазури, золота и марсала. Такое сочетание универсально – оно подходит интерьеру любой гаммы. Кроме того, оно выглядит благородным и наполнит интерьер изысканными переливами света, создав атмосферу роскоши. Абстрактный узор добавит вашему пространству лёгкость. Ковер смотрятся невероятно эстетично не только за счёт палитры. Ещё большую красоту изделию придаёт соединение шерсти и арт-шёлка. Матовая и глянцевая фактуры идеально дополняют друг друга, а вручную созданный рельеф добавляет им объём. На ощупь ковер CHROME GOLD очень приятный – как раз за счёт сочетания фактур. Прикосновение к нему подарит вам яркое тактильное удовольствие.
Основные характеристики
- Высота6 мм
- Ширина1660 мм
- Длина2320 мм
- Плотность155000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт