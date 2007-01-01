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Комплект мебели Chill с зонтом в комплекте - фото 1Комплект мебели Chill с зонтом в комплекте - фото 2

Комплект мебели Chill с зонтом в комплекте

Артикул: CH-074-791
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол: L166x90xH74 см.

Столешница - стекло

Кресло: W69xD71xH86 см.

ЗОНТ

Каркас: сталь.

Материал: искусственный ротанг

Цвет: beige

Упаковка:

Стол коробка: L168хW92хH17 см (35кг), Стопка кресел 4 шт.: L93хW63хH180 см (28кг), зонт коробка: 135х13х13 см (7кг)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1660 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота740 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Комплект мебели Chill с зонтом в комплекте
Комплект мебели Chill с зонтом в комплекте
120 790
В корзине

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