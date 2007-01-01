Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели T365/S65/Y380B-W65 Light Brown (8+1)
В составе комплекта: стол, трех местный диван и 5 стульев. Высококачественная лоза из двойного полукруглого полиротанга светло-коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Подушки входят в комплект на диван и стулья.
В АССОРТИМЕНТЕ ДВА ЦВЕТА Бежевый и Латте см. доп. фото
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Количество мест8
- Цветбежевый, коричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет