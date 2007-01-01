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Настоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, светло-коричневый
38 оценок
217 590
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Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, светло-коричневый - фото 1Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, светло-коричневый - фото 2

Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, светло-коричневый

Артикул: CH-027-802
38 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест8
  • Цветбежевый, коричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели T365/S65/Y380B-W65 Light Brown (8+1)

В составе комплекта: стол, трех местный диван и 5 стульев. Высококачественная лоза из двойного полукруглого полиротанга светло-коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Подушки входят в комплект на диван и стулья.

В АССОРТИМЕНТЕ ДВА ЦВЕТА Бежевый и Латте см. доп. фото

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест8
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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