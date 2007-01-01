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Лаунж-зона Тоскана из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Лаунж-зона Тоскана из искусственного ротанга, соломенный - фото 2Лаунж-зона Тоскана из искусственного ротанга, соломенный - фото 3
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Лаунж-зона Тоскана из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-757
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Вместительная лаунж-зона «Тоскана» состоит из:

- трехместного дивана – 2260×815×750 мм.

- двух кресел – 870×815×750 мм.

- двух журнальных столиков – (1030×1030×285 мм) и (650×650×385 мм).

Модели изготовлены из алюминиевого каркаса, окрашенного порошковой износостойкой краской. Оттенок - "слоновая кость".Искусственный ротанг украшает мебель в качестве круглого ручного плетения - 10 мм. Оно представлено в соломенном цвете.Журнальные столики выполнены из алюминия белого цвета.Плетеная мебель дополнена удобными подушками в бежевых чехлах. При их изготовлении используют полиэстер, плотность – 300гр/м2. Он обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой для повышения защитных свойств материала.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалалюминий, ткань, искусственный ротанг
  • Цветбежевый, белый, слоновая кость
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки97 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Лаунж-зона Тоскана из искусственного ротанга, соломенный
Лаунж-зона Тоскана из искусственного ротанга, соломенный
459 290
В корзине

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