Характеристики товара
Описание
Вместительная лаунж-зона «Тоскана» состоит из:
- трехместного дивана – 2260×815×750 мм.
- двух кресел – 870×815×750 мм.
- двух журнальных столиков – (1030×1030×285 мм) и (650×650×385 мм).
Модели изготовлены из алюминиевого каркаса, окрашенного порошковой износостойкой краской. Оттенок - "слоновая кость".Искусственный ротанг украшает мебель в качестве круглого ручного плетения - 10 мм. Оно представлено в соломенном цвете.Журнальные столики выполнены из алюминия белого цвета.Плетеная мебель дополнена удобными подушками в бежевых чехлах. При их изготовлении используют полиэстер, плотность – 300гр/м2. Он обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой для повышения защитных свойств материала.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалалюминий, ткань, искусственный ротанг
- Цветбежевый, белый, слоновая кость
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки97 кг
- Изделия стопируютсяНет