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Алиса кофейный комплект из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-077-132
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кофейный комплект «Алиса» рассчитан на 2 персоны и подходит для расположения на балконе, в небольших гостиных, на террасе и других местах с ограниченным пространством. В основе каркас из алюминия.

В состав входят:

– круглый стол 600×600×750 мм (толщина стеклянной столешницы в 0,5 см).

– 2 кресла - 710×820×1105 мм.

Плетение выполнено вручную искусственным ротангом соломенного цвета, кресло укомплектовано подушками из 100% полиэстера, которые пропитаны специальным составом, обладающим влагоотталкивающим свойством.

Габариты упаковки (ДШВ)
720×850×1120 - 2 кор; 620×620×780мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья485 мм
  • Вес31.5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки33 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Алиса кофейный комплект из искусственного ротанга, соломенный
Алиса кофейный комплект из искусственного ротанга, соломенный
127 090
В корзине

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