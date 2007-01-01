Характеристики товара
Описание
Кофейный комплект «Алиса» рассчитан на 2 персоны и подходит для расположения на балконе, в небольших гостиных, на террасе и других местах с ограниченным пространством. В основе каркас из алюминия.
В состав входят:
– круглый стол 600×600×750 мм (толщина стеклянной столешницы в 0,5 см).
– 2 кресла - 710×820×1105 мм.
Плетение выполнено вручную искусственным ротангом соломенного цвета, кресло укомплектовано подушками из 100% полиэстера, которые пропитаны специальным составом, обладающим влагоотталкивающим свойством.
Габариты упаковки (ДШВ)
720×850×1120 - 2 кор; 620×620×780мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья485 мм
- Вес31.5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки33 кг
- Изделия стопируютсяНет