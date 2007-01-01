Характеристики товара
Описание
Диван: W125xD67xH78см.
Кресло: W67xD67xH78 см.
Стол: L92xW55xH42 см.
Столешница: закаленное стекло
Каркас: сталь.
Материал: искусственный ротанг. Подушки бежевые в комплекте
Цвет ротанга: Бежевый
2 коробки
116x65x36 cm (30кг)
116x74x26 cm (24 кг)
Фото на сайте может отличаться от оригинала по оттенку в соответствии с освещением.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1250 мм
- Ширина670 мм
- Высота780 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет