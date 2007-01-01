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Комплект плетеной мебели Fank

Артикул: CH-074-798
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван: W125xD67xH78см.

Кресло: W67xD67xH78 см.

Стол: L92xW55xH42 см.

Столешница: закаленное стекло

Каркас: сталь.

Материал: искусственный ротанг. Подушки бежевые в комплекте

Цвет ротанга: Бежевый

2 коробки

116x65x36 cm (30кг)

116x74x26 cm (24 кг)

Фото на сайте может отличаться от оригинала по оттенку в соответствии с освещением.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1250 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота780 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект плетеной мебели Fank
Комплект плетеной мебели Fank
52 390
В корзине

С этим товаром покупают