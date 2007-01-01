Товар в корзине. Перейти
Обеденный комплект Julla M - фото 1Обеденный комплект Julla M - фото 2Обеденный комплект Julla M - фото 3Обеденный комплект Julla M - фото 4
NEW

Обеденный комплект Julla M

Артикул: CH-077-159
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
Фотография товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка от компании ChiedoCover.
Следующий Стул алюминиевый 1201
Фотография товара Стул алюминиевый 1201 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест - 6 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг

Можно штабелировать стулья - да

Поставляется в разобранном виде

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1650 мм
  • Ширина950 мм
  • Высота750 мм
  • Материалпластик
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1660 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки960 мм
  • Вес упаковки37 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Товар в корзине

Обеденный комплект Julla M
Обеденный комплект Julla M
43 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 14.08.2020 Самые свежие модели недели
Самые свежие модели недели

Сегодня на повестке дня - ТОП новинок нашего производства за вторую неделю августа (10.08 - 16.08).

Новость от 26.05.2023 Время сэкономить: самые популярные стулья
Время сэкономить: самые популярные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.11.2023 Выбор покупателей - яркие диваны
Выбор покупателей - яркие диваны

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.