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Комплект мебели Lina LUX М, коричневый - фото 1Комплект мебели Lina LUX М, коричневый - фото 2Комплект мебели Lina LUX М, коричневый - фото 3Комплект мебели Lina LUX М, коричневый - фото 4Комплект мебели Lina LUX М, коричневый - фото 5
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Комплект мебели Lina LUX М, коричневый

Артикул: CH-077-197
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест – 5 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место — 120 кг

Поставляется в разобранном виде

Подушка в комплекте — да

Температурный режим — от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок — 1 год

Эксплуатационный срок — 10 лет

Страна производитель — Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1820 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота760 мм
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Комплект мебели Lina LUX М, коричневый
Комплект мебели Lina LUX М, коричневый
66 790
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